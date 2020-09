Un boato, poi l'auto si ribalta: paura in città. All'alba schianto sulla statale: lunghe code per arrivare a Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grande boato ha spinto i residenti della zona di via Biasco ad affacciarsi alla finestra ieri sera, intorno alle 22: lo scontro violentissimo, avvenuto fra due auto all'incrocio fra via Biasco e via D'Andrea e causato da una mancata precedenza, ha provocato il ribaltamento di una delle due vetture. Miracolosamente le persone a bordo delle auto - soccorse dai vigili del fuoco e dalle ambulanza del 118 arrivate sul posto - non hanno riportato ferite gravi.Questa mattina, intorno alle 6, un altro sinistro - del quale vi forniremo più tardi notizie approfondite - ha provocato lunghe code in ingresso a Lecce . L'incidente è avvenuto lungo la statale 16, fra le uscite per Sternatia e Caprarica.Aggiornamenti nelle prossime ore.