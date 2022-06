Operaio cade dall'impalcatura di 4 metri: è in coma. Cantiere sequestrato

È grave un operaio caduto da un'impalcatura di oltre 4 metri questa mattina, poco prima delle 7, in un cantiere in via di Valesio a Lecce nei pressi dell'ingresso dell'Università: il cinquantenne è stato ricoverato in codice rosso nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi dopo l'intervento dell'ambulanza del 118 ed è in coma.

Anche un secondo operaio è caduto riportando soltanto una contusione ad una caviglia: le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono svolte dal personale dello Spesal della Asl e dalle forze dell'ordine.

Intanto il cantiere è stato posto sotto sequestro.