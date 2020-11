Schianto tra auto sulle rotatorie: due incidenti a distanza di pochi minuti. Traffico in tilt a Lecce

Due incidenti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro si sono verificati a Lecce e Maglie. In entrambi i casi le auto coinvolte si stavano immettendo sulle rotatorie. Nel capoluogo, il sinistro si è verificato nei pressi del rondò di Via Calasso, all'altezza dell'hotel Tiziano. Fortunamante nessun ferito grave, secondo una prima ricostruzione dei fatti. Solo rallentamenti, lunghe code di auto e traffico in tilt. Sul posto gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118.

Ancora tutta da chiarire, invece, la dinamica del secondo sinistro che si è verificato in corrispondenza della rotatoria all'ingresso della provinciale Maglie-Lecce. Due le auto coinvolte. Anche in questo caso tempestivo l'intervento di due ambulanze del 118 e degli agenti di polizia municipale.

