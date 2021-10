Zollino, con l'auto contro il guardrail. Ma la macchina viene abbandonata sulla circonvallazione

Una mattinata di incidenti, quella di oggi, sulle strade del Salento. L'ennesimo è avvenuto sulla sulla circonvallazione di Zollino. Fortunatamente senza tragiche conseguenze, ma con qualche "mistero". Solo grande paura e una macchina distrutta.

L'incidente sulla circonvallazione

Ha perso il controllo della sua auto, una Mercedes, su cui viaggiava, andando a sbattere contro il guardrail per circa cento metri, distruggendo l'auto nella parte anteriore e laterare destra.

Un violento impatto che ha fatto staccare diversi pezzi dell'auto, compresa una gomma, lasciati in strada lungo il percorso. Quando sono sopraggiunti i primi automobilisti per prestare soccorso nell'auto non hanno trovato nessuno: né passeggeri né autista.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che grazie alla targa del veicolo stanno risalendo al proprietario del veicolo per verificare se sia stata rubata e per questo abbandonata. Secondo i primi rilievi, la velocità potrebbe essere stata la causa principale della perdita di controllo dell’auto.