Violento scontro sulla via del mare: un ferito

Tremendo impatto frontale sulla via del mare, precisamente sulla strada provinciale che da Veglie conduce a Torre Lapillo, all'altezza dell'ex macello Cornacchia, un chilometro e mezzo circa dopo l'uscita del comune nord salentino. Un frontale che ha coinvolto due utilitarie e tra queste una Citroen. Ad avere la peggio uno degli occupanti che è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Sul posto i carabinieri della stazione di Veglie ed i colleghi del Norm di Campi Salentina che stanno facendo i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Da notare che sull'arteria stradale si è creato una lunghissima cosa dovuta ai pendolari che si recano al mare.