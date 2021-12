Scontro tra due auto a Veglie: grave una donna

Pauroso incidente stradale questa mattina intorno alle 10,30 lungo la circonvallazione di Veglie, a qualche centinaio di metri dalla rotatoria che collega il paese a Salice Salentino. A rimanere coinvolte sono state due auto: una Renault Clio ed una Y10 vecchio modello. Il bilancio dello scontro è di quattro persone rimaste ferite a seguito dell'impatto. Dopo lo scontro, avvenuto molto probabilmente in fase di sorpasso, i mezzi sono finiti fuori strada terminando la loro corsa in un terreno di campagna sottoposto rispetto alla carreggiata.

Grave una delle donne coinvolte

Due delle persone coinvolte sono state accompagnate al “Sacro Cuore” di Gallipoli, le altre al “Vito Fazzi” di Lecce. Dei quattro feriti, un’anziana donna di Veglie avrebbe urtato violentemente la testa al parabrezza sfondandolo e procurandosi un forte trauma cranico. Proprio per questo i sanitari del 118, intervenuti sul posto allertati dagli automobilisti di passaggio, hanno stabilito l'immediato trasferimento al nosocomio leccese in codice rosso per le cure del caso, mentre le altre donne tutte in codice giallo sono state prima medicate sul posto e poi spostate a Gallipoli e Lecce. Sul luogo dell' incidente oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti sia gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Massimiliano Leo per gestire la viabilità in un tratto di strada ad alta intensità veicolare, sia i Carabinieri della stazione di Veglie ce hanno effettuato tutti i rilievi del caso ed utili a definire la dinamica dello scontro.