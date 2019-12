Furgone contro due auto: schianto in circoncallazione

Ancora la circonvallazione di Veglie, bretella che unisce molti comuni del Nord Salento sulla via verso il mare di Porto Cesareo, teatro nella prima mattinata di un terribile incidente stradale che ha coinvolto tre mezzi. Protagonisti dello schianto sono stati un furgoncino e due auto, precisamente una Opel Zafira ed una Pegeout, che fortunatamente non ha fatto registrare ferite gravi per i conducenti dei mezzi, tranne per un uomo che è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti sul luogo all'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. A ricostruire la dinamica sono intervenuti sia i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina sia gi agenti del locale comando di polizia Locale. Parrebbe anche se tocca ai militari stabilirlo che il furgoncino di proprietà di una ditta locale avrebbe da una prima ricostruzionevrebbe tamponato una delle vetture, scntr che poi ha coinvolto anchla terza automobile. Dopo il tremendo impatto la Opel Zafira è carambolata nelle campagne finendo la sua corsa contro un albero di ulivo. da segnalare che i danni per tutti i mezzi coinvolti sono stati ingenti Sul posto, oltre al 118 e agli uomini dell’Arma, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per rimettere in sicurezza il tratto stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA