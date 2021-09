Scontro tra auto e moto sulla via per il mare: coppia in ospedale

UGENTO – Lo schianto contro un’auto, poi la corsa in ospedale. Paura nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale che collega Ugento a Torre San Giovanni, divenuta teatro dell’ennesimo incidente di questa estate salentina. Intorno alle 23.30, una coppia ugentina che viaggiava a bordo di una moto è stata sbalzata dalla sella in seguito ad uno scontro con una Fiat 500, con a bordo una coppia di turisti tedeschi.

La coppia in moto trascinata per diersi metri

L’auto è terminata fuori strada, mentre il mezzo a due ruote è scivolato sull’asfalto trascinando con sé la coppia, rimasta ferita. Marito e moglie sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati d’urgenza presso l’ospedale di Casarano, in codice rosso. Le cause e l’esatta dinamica del sinistro sono al vaglio dei carabinieri della stazione ugentina, intervenuti sul luogo del sinistro per i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco.