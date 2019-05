Non rispetta lo stop, l'auto si ribalta: tragedia sfiorata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sfiorata a Tricase sull' incrocio ormai definito della morte, visto che il morto qualche anno fa c'è stato. L'incidente è avvenuto nella zona mercatale della Città, precisamente all'incrocio di corso Giulio Cesare con via Marco Aurelio. Un'auto non si sarebbe fermata allo stop. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 tra una Panda e un'Alfa Romeo, per fortuna solo tanta paura tra i due tricasini coinvolti. Sul posto le forze dell'ordine con il 118 per i dovuti accertamenti.«Non è il primo, né il secondo, né il terzo incidente, ci fanno sapere alcuni testimoni, l'incrocio è stato segnalato più volte all'amninistrazione comunale, qui nessuno rispetta le regole, nessuno fa niente, aspettiamo il secondo morto?».