Travolto in strada da un'auto pirata: grave un ragazzino. È caccia all'uomo

Ultimo aggiornamento: 20:49

È stato preso in pieno mentre attraversava la strada da un’auto che non si è fermata a soccorrerlo ed è fuggita via. E’ successo intorno alle 20 a Trepuzzi . Ad essere coinvolto in un incidente stradale un ragazzo di 17 anni, del posto. Secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni, mentre attraversava via Surbo, alla periferia del paese, è stato investito da un’utilitaria, una Fiat Punto nera, a detta di alcuni testimoni, che dopo l’urto violento è fuggita via.Sul luogo sono subito intervenuti, allertati dai residenti, insieme ai genitori, anche un’ambulanza del 118 insieme ad un’auto medica e ai carabinieri della locale stazione. I militari stanno eseguendo i rilievi e sono alla ricerca dell’auto pirata che, subito dopo l’impatto, ha fatto perdere le proprie tracce. Il ragazzo, che era ancora fermo sull’asfalto all’arrivo dei sanitari, è stato trasportato d’urgenza, a bordo dell’ambulanza, presso il Vito Fazzi di Lecce.