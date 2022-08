Scontro auto-moto nel centro abitato, il centauro ha la peggio: è in gravi condizioni

Ancora un grave schianto stradale sulla via del mare. Erano da poco passate le 14:30, quando su via Zanella, strada della frazione di Torre Lapillo, ricadente nel territorio di Porto Cesareo, un'auto è andata a colpire una moto di grossa cilindrata che era in fase di sorpasso. Ad avere la peggio l'uomo che era alla guida del mezzo a due ruote, un 44enne di Veglie.

Incidente a Torre Lapillo, la prima ricostruzione

Da una prima ricostruzione dell'incidente stradale, operata dai Carabinieri della stazione di Porto Cesareo, intervenuti sul posto insieme al personale del 118 dopo una segnalazione da parte di alcuni automobilisti di passaggio, parrebbe abbastanza chiara la dinamica dello schianto. Sia l'auto che la moto percorrevano la via Zanella in direzione di Torre Lapillo, ad un certo punto del percorso, la moto in fase di sorpasso è stata è stata urtata dall'utilitaria.

L'immediato intervento del personale medico e paramedico del 118 resosi conto delle gravi condizioni del centauro ha predisposto per lui Il trasferimento al Vito Fazzi di Lecce in codice rosso.