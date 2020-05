Scontro in centro: paura nella notte

Violento scontro tra due auto questa notte a Tiggiano, in due finiscono all'ospedale.



Questa notte all'una circa, due auto, una Audi A1 ed una Opel Corsa si sono scontrate violentemente a Tiggiano all'incrocio tra le vie Taranto, Giacomo Leopardi e Vittorio Veneto.



Gli automobilisti di passaggio hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte l'automedica del 118 e una ambulanza. I soccorritori si sono occupati di prestare le prime cure alle persone coinvolte, nella Opel Corsa viaggiavano altri tre ragazzi, fortunatamente rimasti illesi, oltre al conducente.



Ad avere la peggio i due conducenti delle auto, una ragazza che era alla guida dell'A1 e un ragazzo che guidava la Corsa. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, sembra che le loro condizioni non destino particolare preoccupazione.



Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che l'Audi A1 che da via Leopardi si immetteva su via Vittorio Veneto non avrebbe dato la precedenza alla Opel Corsa che occupava proprio via Vittorio Veneto. Dopo lo scontro l'Audi e' finita contro il muro di cinta di una abitazione.







Sul luogo dello scontro anche i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.