Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: padre 42enne in coma

Ultimo aggiornamento: 10:52

Altro grave incidente sulla provinciale che, nel Salento , collega Taviano a Matino. Intorno alla mezzanotte, mentre per quasi tutti era tempo di festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno, un'auto è finita fuori strada.Alla guida di una Fiat Tipo c'era Silvio Previato, 42enne di Taviano. Per circostanze da chiarire e ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Taviano, l'uomo ha perso il controllo del mezzo su un rettilineo andando a sbattere contro il pilone del cavalcavia della statale 274: l'impatto è stato violento.A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto, insieme ai carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118. Previato si trova ora ricoverato in coma all'ospedale di Scorrano.