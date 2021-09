Investe un'auto e fugge: caccia al camionista pirata. L'incidente in tangenziale a Lecce

Prognosi riservata per uno degli occupanti dell'auto travolta da un camionista pirata questa mattina sulla Tangenziale Ovest di Lecce. L'uomo, che ha 76 anni ed era in auto con la moglie, è rimasto coinvolta nell'incidente contro un auto articolato che non si è fermato a prestare soccorso. Sono stati alcuni passanti a chiedere aiuto.

L'anziano estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale

Per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, poi l'anziano è stato trasportato in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce, dove si trova in prognosi riservata. Lo scontro ha anche causato un secondo tamponamento avvenuto immediatamente dopo sull'arteria. Sul posto oltre a Vigili del fuoco e 118, gli agenti dell'Antisfortunistica di Lecce che stanno ora passando al setaccio le immagini di videsorveglianza per risalire all'identità del camionista.