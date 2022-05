Incidente in tangenziale: sventrato un furgone. Traffico rallentato in direzione sud

Violento scontro in tangenziale questa mattina a Lecce: intorno alle 9 in prossimità dell’uscita per Novoli, sulla carreggiata in direzione sud, un camion e un furgone Renault sono entrati in collisione. A seguito dell'impatto il vano del furgone cabinato è stato letteralmente sventrato e accartocciato. Code e traffico dopo l'incidente.

Traffico in tilt e lunghe code in tangenziale

Fortunatamente nessuna grave conseguenze per l'autista del mezzo dopo l'incidente: il vano cabina di guida è rimasto intatto. L'uomo ha rimediato lievi ferite nonostante il grande spavento. A seguito dell'incidente che si è verificato di prima mattina e dunque in un orario di punta per la tangenziale, il traffico è stato rallentato con lunghe code di auto e mezzi formatesi in direzione sud. Sul posto la polizia locale di Lecce intervenuta per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi del caso. La regolare circolazione, comunque, è stata ripristinata nel giro di un'ora.