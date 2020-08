Maxi tamponamento in tangenziale ovest: traffico bloccato. Investito un pedone sui viali. La Municipale: «Siate priudenti»

Ultimo aggiornamento: 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pedone è stato investito all'ora di pranzo all'incrocio fra via Argento e via Ugo Foscolo, a Lecce . Il giovane, 22 anni, attraversava sulle strisce quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, è stato investito da una ragazza 21enne alla guida della sua utilitaria. Fortunamente il ragazzo non ha rimediato ferite gravi: è stato medicato sul posto dai sanitari del 118, arrivati in ambulanza, ed è tornato a casa.Poco dopo, lungo la tangenziale ovest del capoluogo salentino, all'altezza dello svincolo per Taranto-Trepuzzi, un incidente ha bloccato la circolazione. Un tamponamento senza feriti che ha richiesto, sul posto, l'intervento della Municipale.