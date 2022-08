Incidente sulla tangenziale: un morto e tre feriti. Diverse auto coinvolte

Ancora sangue sulle strade del Salento. Un morto e tre feriti è il bilancio del grave incidente stradale con diverse auto coinvolte, verificatosi poco dopo le 20.30 sulla tangenziale di Lecce, all’altezza dell’uscita per Frigole. Sul posto due ambulanze, tre automediche e le forze dell’ordine per i rilievi e per fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, alla guida dell'auto, avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe sbandato, travolto poi da altre vetture in transito. A perdere la vita L.G., 53enne di Lecce, a guida di una Renault Clio station wagon.

Nella stessa zona (uscita 3, piuttosto che 4) ci fu un incidente mortale qualche settimana fa, con l'impatto con il guardrail.