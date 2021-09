Perde il controllo dell’auto ad una curva, esce fuori strada, va a sbattere contro un guardrail di cemento e fa un volo di diversi metri dal ponte per ricadere violentemente sull’asfalto della Tangenziale Est. È morto così Fabio Vincenti, 50 anni, ex sindaco di Surbo, vittima dell'incidente stradale avvenuto in serata a Lecce, a ridosso dell'uscita per Torre Chianca.

