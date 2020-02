Fuori strada per evitare un'auto: trauma cranico per un 53enne

Incidente stradale sulla Surbo - Torre Rinalda, dove un 67enne è uscito di strada andando a sbattere violentemente contro un muretto di recinzione. L'uomo ha raccontato ai soccorritori di essere stato costretto ad uscire di strada da un’auto che viaggiava nel senso opposto di marcia

Nello schianto è rimasto coinvolto Giuseppe Fasano, 53enne di Surbo, mentre percorreva, a bordo della sua Ford Station Wagon, la strada che dal comune salentino conduce verso la Marina di Torre Rinalda. L’uomo, colto alla sprovvista, ha perso il controllo dell’autovettura che ha di colpo abbandonato la carreggiata per finire nella campagna confinante. L’impatto è stato talmente violento al punto da procurare al 53enne un trauma cranico. Queste le prime ferite riscontrate dai sanitari del 118 che in pochi minuti, insieme agli agenti della polizia locale di Surbo, hanno raggiunto il luogo dell’incidente e hanno trasportato l’uomo in codice rosso in ospedale.

Ultimo aggiornamento: 17:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA