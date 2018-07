Incidente sulla Lecce-Maglie: gomito rotto e tanta paura per l'assessore Miglietta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gomito rotto e tanta paura per l'assessore all'Urbanistica del Comune di Lecce che questa mattina è stata coivolta in un incidente stradale sulla Lecce-Maglie all'altezza dello svincolo di Corigliano d'Otranto. L'assessore stava rientrando in città dopo aver trascorso qualche giorno fuori Lecce con la sua famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'auto su cui viaggiava l'assessore, una Fiat Banda, ha tamponanto un furgone finendo poi di traverso sulla statale 16. Grande paura per l'assessore che era a bordo della sua auto, portata poi al pronto soccorso del Vito Fazzi a Lecce.L'assessore se l'è cavata con una frattura del gomito.