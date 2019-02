Schianto sulla provinciale: morta una 27enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia nella tarda mattinata fa sulla provinciale che collega Matino a Taviano. Intorno alle 11.30, all'altezza dello svincolo per Taviano uno schianto, probabilmente causato dall'asfalto bagnato, è costato la vita a una ragazza di 27 anni, di Matino. La Fiat Punto a bordo della quale viaggiava la giovane è uscita di strada da sola forse per l'asfalto reso viscido dalla pioggia. La ragazza è stata soccorsa ed è deeduta lungo il tragitto verso il Vito Fazzi di Lecce. Sul posto, per i rilievi, i vigili urbani di Melissano.