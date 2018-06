Asfalto bagnato e auto fuori strada: 28enne in Rianimazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allagamenti e incidenti, un binomio killer, soprattutto se teatro dello scontro è una strada già più volte segnalata per la sua pericolosità come la Parabita – Alezio. Una ragazza 28enne di Parabita questa mattina ha perso il controllo dell’automobile sulla quale viaggiava per andare al lavoro a causa dell’allagamento della strada provinciale, dopo il maltempo dei giorni scorsi.La Citroen, forse slittata sull’asfalto, si è schiantata contro un muro. Violentissimo l’impatto, che ha distrutto tutta la fiancata dell’automobile. La ragazza alla guida, vigile all’arrivo dei soccorsi ma in condizioni molto serie, è stata immediatamente assistita dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Parabita.