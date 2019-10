Incidente sulla "275": muore una ragazza, tre feriti. Guidava l'auto il fidanzato

Una ragazza è morta e tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alla mezzanotte sulla strada statale 275 nel tratto fra Alessano e Lucugnano.

Coinvolta nel tragico incidente un'utilitaria guidata da un ragazzo. Con lui, a bordo, tre passeggeri. A perdere la vita è stata la fidanzata del giovane alla guida. Sul luogo dello schianto, allertati dagli automobilisti di passaggio, sono immediatamente intervenute quattro ambulanze del 118 che dopo i primi soccorsi hanno trasportato i feriti negli ospedali più vicini. Per la ragazza, purtroppo, non c'è stato altro da fare che constatare il decesso. Sul luogo dell'incidente, chiuso al traffico, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Tricase che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica. Ultimo aggiornamento: 01:30