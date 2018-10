Pauroso schianto sul viale: tre feriti, due auto distrutte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schianto tra due auto sulla circonvallazione interna di Lecce, su viale Ugo Foscolo. È avvenuto a tarda ora, ieri. Tre le persone ferite: inizialmente si è temuto che per una di esse le condizioni fossero gravi, ma poi i medici del pronto soccorso del "Vito Fazzi" hanno tramutato il codice rosso in giallo.Completamente distrutte, invece, le auto coinvolte: una Fiat Grande Punto e una Fiat Seicento. Lo scontro è avvenuto all'incrocio che dal viale porta a via Po, a Santa Rosa, ed è stato particolarmente violento. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili urbani e i vigili del fuoco. Il viale è rimasto chiuso al traffico fino alla rimozione dei veicoli e alla messa in sicurezza del manto stradale.