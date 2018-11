Finisce in ospedale giovane operaio colpito da un tubo del compressore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente sul lavoro, stamani, a Galatone. Un operaio di 27 anni Erchie (Brindisi) è rimasto ferito a causa della rottura di un compressore che aziona la macchina utilizzata per la posa della fibra ottica. Il tubo si è staccato e lo ha colpito al volto, procurandogli una frattura e un trauma oculare.Il giovane è stato soccorso dai suoi stessi compagni di lavoro e poi preso in consegna dagli operatori del 118. In ambulanza è stato accompagnato in ospedale ed ora è ricoverato al Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni non sono gravi.Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal e i vigili urbani. L’incidente si è verificato nel cantiere aperto in piazza Umberto I, dove gli operai sono impegnati a realizzare gli scavi e la posa della fibra ottica.