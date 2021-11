Scontro nella notte tra due auto sulla statale 275: feriti trasportati al Fazzi

Ennesimo incidente nella notte sulle strade del Salento. Fortunatamente senza tragiche conseguenze nell'impatto tra due auto. Forse per colpa dell'alta velocità i due mezzi, intorno alle due di questa notte, sono entrati in collissione lungo la statale 275, all'altezza del ristorante Re dei Re, nei pressi di di Surano.

La dinamica è ancora tutta da chiarire, di certo c'è che una delle due auto, una Citroen C3, è stata completamente distrutta a causa del violento impatto. Nessun ferito grave, i conducenti delle auto sono stati trasferiti all'ospedale Vito Fazzi in codice giallo per le cure del caso. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Spongano e la protezione civile per regolare il traffico, le auto infatti sono rimaste sulla strada per un po' di tempo prima di essere spostate provocando lunghe code sulla statale in entrambi in sensi di marcia.