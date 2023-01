Incidente stradale sulla via del mare: due le auto coivolte. Un 25enne ferito dopo l'impatto

Scontro frontale, poco dopo le 19, su via Benedetto Leuzzi, la "Pagani - Posto di Blocco", che collega la città Nardò con la marina di Santa Caterina. Nell'incidente stradale sono state coinvolte due auto: una Alfa Romeo vecchio modello e un'Audi.

Il racconto dei testimoni



Secondo il racconto dei testimoni, l'Alfa Romeo a luci spente, proveniente da Nardò, procedeva a zig zag in direzione Santa Caterina, a velocità sostenuta, quando ha invaso la corsia opposta ed è andata a scontrarsi contro una Audi che procedeva lentamente in direzione Nardò. In seguito al violento urto il conducente dell'Audi, un giovane di circa 25 anni, ha sbattuto la testa contro il parabrezza, sfondandolo. Per fortuna illesi gli altri passeggeri.



Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 e la volante del Commissariato di Polizia di Nardò, allertati da altri automobilisti che avevano assistito alla scena e che solo per fortuna non sono rimasti coinvolti nel sinistro.

Il ferito trasportato in ospedale



Il giovane ferito, che però era cosciente e vigile, è stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre gli agenti di polizia hanno effettuato tutti i rilievi necessari. L'uomo alla guida dell'Alfa Romeo, un quarantenne di Nardò, a giudicare dalle testimonianze non era in condizioni psicofisiche tali da poter guidare: sarà sottoposto all'alcol test. L'Alfa Romeo è risultata priva di assicurazione, collaudo e revisione.