Ancora un incidente stradale nel Salento: investito davanti a casa sua, grave un ragazzino di 15 anni

Ultimo aggiornamento: 08:32

Ennesimo incidente stradale nelle scorse ore nel Salento. Stavolta a restare ferito gravemente è un ragazzino di 15 anni, di Guagnano . L'adolescente è stato trasportato in codice rosso, da un'ambulanza del 118, all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è ricoverato con prognosi riservata.L'incidente è avvenuto ieri sera poco prima della mezzanotte a Guagnano. Il ragazzino, a quanto si apprende, è stato investito davanti casa sua, lungo la strada che conduce a Villa Baldassarri, all'altezza di un incrocio mentre era in sella alla sua bicicletta.Sono intervenuti i carbinieri del Nucleo operativo raiomobile della Compagnia di Campi Salentina e della stazione di Guagnano, per ricostruire la dinamica ed individuare le eventuali responsabilità.Le strade, dunque, continuano, a riservare tragedie in questi giorni: tre morti per incidente fra sabato, domenica e lunedì. Alessio Quarta, 20 anni, di Carmiano. Francesco Guarnieri, 42 anni, di Campi, caporal maggiore dell'Esercito. Tommaso Verdoscia, 49 anni, di Sternatia, poliziotto. E domenica 14 a Lecce perse la vita la 15enne Luna Benedetto.Aggiornamenti nelle prossime ore.