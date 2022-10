Incidente stradale, nel Salento cinque feriti in un pomeriggio

Tre incidenti stradali con cinque feriti, di cui 2 gravi trasportati d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, è il bilancio in rosso sulle strade del Salento nel tardo pomeriggio di oggi.

Un primo sinistro che ha visto coinvolto un’auto e una moto con in sella una giovane donna si è verificato intorno alle 19.30 su un’arteria cittadina di Aradeo, nei pressi del cimitero.

Aradeo

Ad avere la peggio è stata la motociclista che nel violento impatto, dopo essere stata sbalzata per terra, ha rimediato una frattura alla gamba con interessamento del piede.

I primi ad accorrere sul posto sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno allertato i soccorsi. I sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente, dopo aver prestato le prime cure alla ferita, constatata la gravità della situazione, hanno disposto il trasferimento in codice rosso in ospedale a Lecce. Il secondo ferito, il conducente dell’autovettura, è stato trasferito in codice giallo nel nosocomio di Gallipoli. Sull’arteria stradale interessata dal sinistro, per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’impatto tra l’autovettura e la moto, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

Nardò



Nello stesso arco temporale, un secondo incidente stradale tra due auto si è verificato a Nardò nei pressi di Villaggio Resta, lungo la “Strada Tarantina” che collega Gallipoli ad Avetrana.

Il violento scontro tra le due vetture ha determinato tre feriti. Un uomo, trasportato in codice giallo all’ospedale “San Giuseppe” a Copertino, un codice rosso per una 60enne, trasferita d’urgenza al “Fazzi” di Lecce. Il ferito in codice verde, dopo aver ricevuto le cure sul posto dei sanitari del 118, ha invece rifiutato il ricovero in ospedale. Accertamenti planimetrici per rilevare l’esatta dinamica dell’incidente, affidati alle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Nardò-Galatone

Un paio di ore prime, intorno alle 17.30, sulla statale 101 tra Nardò e Galatone in direzione Lecce, un ulteriore incidente stradale si è verificato per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti delle autovetture coinvolte. Rilievi affidati alla Polizia stradale.