Incidente stradale sulla provinciale: scontro fra auto. Due feriti

Un incidente gravissimo è accaduto nella mattinata a Torre dell’Orso marina del comune di Melendugno: due feriti trasportati d’urgenza in codice rosso in ospedale, questo il bilancio. Secondo una prima ricostruzione, pare che un'auto - una Opel Corsa condotta da un leccese e con passeggero a bordo - proveniente da via degli Eucaliptus abbia impattato con una Toyota Aygo guidata da una donna di Vanze che percorreva la strada provinciale 297 direzione di marcia Otranto.

Tutti e due sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Melendugno.