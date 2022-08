Incidente stradale sulla provinciale: perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: paura nella notte sulla provinciale. Molto probabilmente è stato un colpo di sonno a fara perdere il controllo del mezzo ad un uomo di Tricase che nella notte, intorno all'1.30 secondo alcuni testimoni, è finito nelle campagne della provinciale che Tricase a Tricase Porto.

Un uomo del posto, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo all' altezza dell'incrocio con via Duca degli Abruzzi (una strada con poca illuminazione), sbandando e finendo contro il bordo strada. Per fortuna in quel momento non transitavano altri mezzi. Per lo sfortunato automobilista che a quell'ora stava rincasando, solo tanta paura ed auto da riparare. Sul posto i carabinieri di Tricase a ricostruire la dinamica dell'incidente.