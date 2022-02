Auto contro pullman sulla provinciale Novoli-Villa Convento: 38enne rimasto incastrato tra le lamiere

Violento impatto con due mezzi coinvolti nel pomeriggio poco dopo le 16 sulla provinciale Novoli - Villa Convento all'altezza del distributore di benzina Q8 che si trova prima dell'ingresso nella frazione, in territorio novolese.

Lo scontro sulla provinciale

Carmiano, scontro auto-camion: 60enne rimasto incastrato tra le lamiere. Grave in ospedale. Ferito anche l'altro conducente

A rimanere coinvolti nello scontro, un'auto, una Mercedes classe A di colore bianco proveniente da Novoli che ha terminato la sua corsa impattando contro un pullman della SGM che, proprio in quel momento, era in procinto di effettuare una inversione di marcia utilizzando lo spazio all’interno dello stesso distributore.



Lo schianto tra i due mezzi ha praticamente distrutto tutta la parte anteriore del Mercedes e spaccato buona parte del paraurti del pullman.

Sul posto, allertati dagli automobilisti di passaggio, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Novoli coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Lecce che unitamente ai sanitari del 118, si sono occupati di estrarre per prima cosa il conducente, un 38enne di Novoli, rimasto incastrato nell’abitacolo della sua auto. Il giovane è stato poi trasportato in codice arancione presso il “Vito Fazzi” di Lecce per gli accertamenti di rito.

Illeso invece il conducente del pullman. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilirne le responsabiltà.