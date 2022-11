Incidente stradale sulla provinciale, apecar contro motocarro: ricoverato in ospedale

Ancora un incidente sulle strade della provincia di Lecce. Stavolta lo scontro violento è avvenuto tra apecar e motocarro. Un impatto trendendo, che solo per puro caso non ha avuto conseguenza più gravi.

L'incidente stradale è avvenuto ieri mattina, intorno alle 10, sulla provinciale che collega Campi Salentina a Cellino San Marco, in territorio di Campi. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione all'altezza di un incrocio con una strada poderale.

Le cause dell'incidente



Non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare il sinistro, che non ha visto coinvolti altri veicoli. La causa, con tutta probabilità, da imputare ad una distrazione, considerato anche che l'urto si è verificato in un tratto rettilineo della provinciale.

Ad avere la peggio, il conducente dell'ape, un 87nne anni di Campi Salentina. Ilpersonale medico del 118, giunto immediatamente sul posto, ha constatao che l'uomo presentava un forte stato di choc ed un trauma cranico. Condizioni che hanno, di conseguenza. suggerito il trasporto presso il Vito Fazzi di Lecce, in codice rosso.

Molto spaventato anche il conducente del motocarro, che però, fortunatamente, non ha riportato alcuna conseguenza fisica dal violento impatto.



La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Campi Salentina, intervenuti insieme con gli agenti della polizia locale di Campi, impegnati invece a regolare la viabilità. Sulla Campi Cellino anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli.

