Incidente stradale nella notte: scontro tra auto e pickup. Tre feriti lungo la strada provinciale 193 che collega Lido Marini (Ugento) a Presicce. Lo schianto, tra un pickup e un’utilitaria è avvenuto intorno alle 4 ed ha coinvolto tre giovanissimi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tricase, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

Il ragazzo alla guida del mezzo aziendale è un 24enne di Specchia.

Dopo l’impatto era rimasto incastrato nel mezzo salvo poi essere estratto dai vigili del fuoco del distaccamento di Tricase. A bordo della Lancia Y, invece, viaggiavano due ragazze, residenti in Svizzera, di 20 e 21 anni. Non sono ancore chiare le dinamiche e le responsabilità dell’incidente su cui indagano i carabinieri della locale stazione. È certo che i due mezzi procedevano in direzioni opposte. Dopo l’impatto, la lancia Y è uscita fuori strada mentre il Pick up si è ribaltato.

Il ricovero in ospedale



I tre giovani feriti sono stati condotti presso l’ospedale C. Panico di Tricase dopo essere stati sottoposti ai test alcolemici e tossicologici per stabilire le condizioni dei due conducenti alla guida dei rispettivi mezzi. Fortunatamente, nessuno dei giovani sarebbe in pericolo di vita.

Molti i disagi sulla provinciale, rimasta bloccata per i rilievi di rito e per l’ingombrante presenza del pickup poi rimosso dai vigili del fuoco.