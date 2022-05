Incidente stradale nella notte sulla statale per Campi: un ferito. L'altro automobilista scappa

Scontro fra auto ieri sera sulla statale 7ter all'uscita del Campo Panareo. Uno dei due automobilisti coinvolti scappa il suo portafogli viene ritrovato dalla municipale sul luogo dell'incidente e viene identificato. L'altro automobilista invece è stato ricoverato in ospedale in codice rosso, dove è stato trasportato ieri dopo l'impatto in codice rosso.

L'incidente

Nella tarda serata di ieri due auto si sono scontrate sulla statale 7ter che conduce a Campi Salentina. Quando la pattuglia della municipale è arrivata sul posto, allertata dai carabinieri, ha trovato però solo il conducente di uno dei due veicoli coinvolti: M.A. 48enne rimasto ferito durante l'impatto e trasportato in codice rosso presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Nessuna traccia invece del conducente della seconda auto, un 34enne di Campi Salentina, che era scappato perdendo però il portafogli. Mentre la polizia locale effettuava i rilievi del caso, il 34enne è tornato sul luogo dell'incidente insieme ai genitori. Molto probabilmente si era dato alla fuga per evitare i controlli di routine a seguito del sinistro.

