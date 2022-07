Incidente stradale, moto contro camion sulla via per Copertino: morto un 39enne

Incidente mortale a Monteroni: una moto si è scontrata contro un camion.

Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente che ha provocato la morte di un 39enne di Lecce. In base alle prime ricostruzioni, il 39enne a bordo della sua moto stava viaggiando sulla via che da Monteroni conduce a Copertino quando, per cause ancora tutte da stabilire, si è scontrato contro il rimorchio di un camion forse in fase di uscita da una strada secondaria.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso che serviranno a ricostruire la dinamica dell'impatto.

Notizia in aggiornamento.