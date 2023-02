Incidente stradale, monopattino travolto da auto in centro: giovane ferito finisce in ospedale

Monopattino travolto da un’auto in pieno centro a Lecce. L’impatto si è verificato all’orario di uscita dai ragazzi dalle scuole, intorno alle 13.30, nei pressi dell’intersezione tra via De Pietro e via Garibaldi. Ad avere la peggio nell’impatto il giovane conducente del monopattino. A lanciare la richiesta di soccorsi alcuni automobilisti di passaggio e i numerosi studenti presenti in zona. Sul posto sono intervenuti in codice rosso per dinamica i sanitari del 118.

Per fortuna, però, le condizioni del giovane non sono apparse gravi e l’allarme è rientrato. Il ferito è stato ugualmente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. Il sinistro ha causato rallentamenti alla circolazione veicolare.