Incidente stradale nel Milanese: muore salentina di 42 anni

Tragedia sulle strade milanesi, dove ha perso la vita una salentina di 42 anni, Deborah Taurino , di San Donato di Lecce. La donna, madre di due ragazzi, era da tempo residente a Motta Visconti, in provincia di Milano, insieme alla famiglia. Il mortale ieri sulla provinciale 259, intorno alle 17 e ha coinvolto anche il marito: i due sono caduti rovinosamente a bordo della moto sulla quale viaggiavano. Il mezzo è finito sotto al guard-rail restando incastrato con le ruote. Ad avere la peggio è stata proprio la quarantaduenne, per la quale ogni soccorso si è rivalto vano.

Il marito, Dario Coroneo, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. La terribile notizia è rimbalzata nel salento, dove la donna, madre di due ragazzi, era molto conosciuta. Ultimo aggiornamento: 20:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA