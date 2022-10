Incidente stradale sulla litoranea: moto contro auto. Motociclista ferito

Paura nel tardo pomeriggio di oggi per uno scontro che si è verificato intorno alle 17 nei pressi di Torre Nasparo, lungo la litoranea, nel comune di Tiggiano. L'incidente ha visto coinvolti due mezzi. Un motociclo e un'auto. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto immediatamente soccorso e trasportato presso l'ospedale Cardinal Panico di Tricase. L'uomo non versa in gravi condizioni, è cosciente e collaborativo.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale stazione appartenenti alla compagbia di Tricase, i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase e i sanitari del 118. Sono ora in corso le indagini per comprendere la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Molta gente si è fermata lungo il tratto di litoranea interessato dallo scontro. Il mezzo a quattro ruote è rimasto a lungo al centro della carreggiata mentre i militari procedevano ai rilievi di rito per la ricostruzione dinamica dell'incidente.