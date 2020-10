Incidente mortale sulla Lecce-Gallipoli, auto si schianta su guardrail e prende fuoco. Il conducente si è allontanato a piedi e poi accasciato

Un uomo è deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzogiorno sulla strada statale 101, che collega Lecce a Gallipoli.

La vittima è F. C., 45 anni, di Gallipoli. La sua auto, una Fiat Grande Punto, è uscita fuori strada all'altezza dello svincolo per Galatone, sbattendo violentemente contro il guardrail. Nell'impatto il mezzo ha preso fuoco. L'uomo, a quanto si è appreso, è uscito autonomamente dall'auto, ha percorso a piedi una ventina di metri per allontanarsi dal mezzo in fiamme ed è poi è crollato sull'asfalto. All'arrivo dei sanitari, però, i soccorsi sono stati inutili ed è spirato.





Il tragico incidente si è verificato sulla strada statale 101, lungo la carreggiata sud. Un tratto di strada a quell'ora estremamente trafficato. In tanti hanno infatti assistito al rogo. Sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco. Il traffico veicolare è stato deviato.



Ultimo aggiornamento: 14:50

