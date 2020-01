Lecce, ragazza investita da pirata della strada: è in coma

LECCE - E' in coma la 37enne investita nel tardo pomeriggio di oggi a Lecce, mentre era a bordo del suo monopattino. La donna, le cui iniziali sono A.C., è stata travolta da un'auto pirata che è fuggita subito dopo, lasciandola in terra. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che l'hanno trasportata d'urgenza al Vito Fazzi di Lecce, dove le sue condizioni sono molto critiche. A quanto si apprende la giovane - che ha riportato un trauma cranico - è infatti in coma,



L'incidente si è verificato poco prima delle 19 in via Bernardino Realino, una traversa di via San Cesario, nei pressi del ponte sopraelevato che congiunge il quartiere Leuca alla zona delle cave di Marco Vito.A quanto si apprende, la persona alla guida dell'auto che l'ha investita è subito fuggita senza fermarsi a prestare soccorso. Dalle testimonianze raccolte si sa che si tratta di un'automobile di colore bianco. Nella zona ci sono diverse telecamere attraverso le quali si tenterà di risalire all'identità dell'investitore.

Ultimo aggiornamento: 20:08

