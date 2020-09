Schianto in provinciale, grave un 28enne

Ultimo aggiornamento: 18:36

Una sbandata in curva poi il volo fuori strada e il rimbalzo dell'auto. E' successo nella nottata di ieri a Copertino , sulla strada provinciale che porta a San Pietro in Lama. M.C., un 28enne del posto, intorno alle 2 di notte ha perso il controllo della sua Grande Punto che dopo un triplo rimbalzo su se stessa si è fermata contro un muro.Il giovane è stato soccorso da alcuni passanti che hanno allertato il 118. All'arrivo dei sanitari le sue condizioni sono apparse piuttosto gravi ed è stato trasportato d'urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove si trova ricoverato in rianimazione.