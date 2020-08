Scontro sulla via del mare: coinvolti in quattro

È di 4 feriti l’incidente avvenuto a Torre dell’Orso poco dopo la mezzanotte di ieri. Quattro le persone coinvolte: tre ragazze napoletane e un uomo di Borgagne. Nell’impatto, l'auto su cui viaggiavano le turiste si è capovolta e sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre le occupanti dall’interno del mezzo. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Melendugno, impegnata nei rilievi, e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti, tre in codice giallo e uno in codice verde presso gli ospedale di Lecce e Scorrano. Ultimo aggiornamento: 11:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA