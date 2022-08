Incidente stradale, auto ribaltata e due feriti sulla strada che collega Galatina a Lecce. Coinvolta la cantante Nina Zilli, ma è un video clip

Incidente stradale, auto ribaltata e due feriti sulla strada che collega Galatina a Lecce. Ferita la cantante Nina Zilli. Ma è solo un video clip. Panico ieri sera sulla strada per Lecce all'altezza del supermercato Mio. Le ambulanze ferme per strada e un'auto ribaltata non passa inosservata e l'sos viaggia sui social. "Sapete per caso cosa è successo al supermercato Mio sulla strada per Lecce? Ci sono un sacco di ambulanze", chiede un utente sul gruppo facebook "Sei di Galatina se...".

A rispondere alla domanda ci pensa Nina Zilli che su Instagram posta le foto che la ritraggono ferita dopo un incidente in auto sulla provinciale. Volto e mani insanguinati dopo un incidente stradale.

"Sapete cosa è successo?". Sì, risponde l'artista, basta scorrere le foto per avere la risposta. Un post che viene immediatamente ripreso su fb da altri utenti del gruppo facebook riportando la serenità. Solo finzione che però ha fatto spaventare gli automobilisti di passaggio sulla provinciale.