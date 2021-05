Scontro sulla 275: un ferito in codice rosso

Incidente con un codice rosso sulla 275 che collega Maglie a Santa Maria di Leuca. Lo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio all'altezza di Montesano Salentino, nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano.

Lo schianto durante il sorpasso

Un 36enne di Tiggiano, C.M., alla guida di una Seat Ibiza, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La Seat è stata travolta da una Volvo X60. La collisione è avvenuta mentre la Seat svoltava a sinistra per entrare nel piazzale dell'ipermarket La Grande Muraglia e la Volvo effettuava un sorpasso. Il conducente della Volvo, V.G., 56 anni, di Lecce, è stato trasportato nell'ospedale Cardinal Panico di Tricase in condizioni non gravi.