Paura sulla provinciale, auto contro il pilastro del cavalcavia

Violento schianto questa mattina sulla provinciale Galatina-Soleto: un'auto - una Toyota Yaris - è andata a sbattere contro uno dei pilastri in cemento del cavalcavia, all'altezza del sottopasso sulla strada che conduce all'abitato di Galatina

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia locale di Soleto e la squadra della Protezione Civile di Soleto. Ancora in via di ricostruzione la dinamica dell'incidente. Secondo i primi accertamenti, comunque, le condizioni dall'automobilista coinvolto non sarebbero gravi. Rallentamenti del traffic per consentire i soccorsi e il recupero del veicolo.

