Auto contro furgone sulla statale: conducente in ospedale in codice rosso

Auto contro furgone sulla via per il mare, e uno dei conducenti finisce in ospedale in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 di oggi sulla strada statale 274, che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, all'altezza dello svincolo per Presicce e Salve.

La dinamica dell'incidente

per il mare: due giovani in gravi condizioni

Nell'impatto sono rimasti coinvolti un furgone e una Alfa Romeo. Lo schianto è stato violentissimo, tanto che i due mezzi sono andati quasi completamente distrutti. Lo stato in cui erano ridotti vettura e furgone hanno fatto subito pensare al peggio. Fortunatamente, però, non ci sono state vittime. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno estratto dall'ammasso di lamiere il conducente del furgone e lo hanno affidato alle cure del personale del 118. Per l'uomo si è reso necessario il trasferimento a sirene spiegate al pronto soccorso del “Cardinale Panico” di Tricase, dove è arrivato in “codice rosso”.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri. L'incidente ha causato gravi disagi al traffico sulla statale da e verso Santa Maria di Leuca.