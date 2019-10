Ancora un incidente lungo la statale 275: esce fuori strada, si ribalta e finisce in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente all'ingresso di Montesano salentino , in provincia di Lecce e precisamente lungo la discussa statale 275 Maglie-Leuca. L'auto, una Bmw X3, è uscita fuori strada, impattando su un palo della pubblica illuminazione e ribaltandosi nelle campagne vicine.Fortunatamente per l'automobilista, non ha subito ferite gravi: si trova ancora ricoverato all'ospedale di Tricase. Sul luogo dell'incidente, sono intervenuti - oltre a medici e paramedici del 118 - anche i carabinieri e i vigili urbani, per i rilievi del caso.