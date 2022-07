Incidente sulla 101: scooter tamponato da auto. Una ragazza finisce in Rianimazione

Incidente sulla 101: scooter tamponato da auto. Una 29enne in Rianimazione. E' accaduto dopo le 3 questa notte sulla statale 101 Lecce-Gallipoli all'altezza dell'uscita per l'ospedale cittadino.

Due ragazzi, entrambi 29enni, in sella ad uno scooter sono stati tamponati da un'auto condotta da un'uomo che si è subito fermato per prestare loro soccorso. Nell'impatto infatti i due sono stati sbalzati in strada. Il conducente 29enne ha riportato GALLIPOLI (Lecce) – Sbalzati dalla sella dopo il tamponamento, finiscono entrambi in ospedale: lui, che si trovava alla guida dello scooter, se l’è cavata con varie ferite non gravi; mentre lei – purtroppo – è ora ricoverata in Rianimazione.

Sfortunati protagonisti dell’incidente stradale, che si è verificato attorno alle 3 lungo la statale 101 Lecce-Gallipoli nei pressi del nosocomio gallipolino, sono due ragazzi di 29 anni, che sarebbero stati tamponati da una Clio condotta da un uomo poi fermatosi per prestare loro soccorso.

Link Sponsorizzato

I due giovani in sella allo scooter, sbalzati dalle due ruote, sono stati entrambi soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati in ospedale, alla volta del Vito Fazzi di Lecce. Ad avere avuto la peggio, come detto, è stata la ragazza, per la quale i medici non hanno sciolto la prognosi.

Oltre che dai soccorritori del 118, la zona è stata raggiunta anche dagli agenti di polizia del commissariato di Gallipoli, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità. L’automobilista sarebbe risultato negativo all’alcoltest.