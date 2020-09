Incidente sulla statale 101 fra due auto e un furgone: traffico bloccato e code per chilometri

Incidente lungo la statale 101 che collega Lecce a Gallipoli, nel Salento. Il sinistro, avvenuto all'altezza di Collemeto fra due auto e un furgone, ha bloccato il traffico: si segnalano code per chilometri. Sul posto i carabinieri di Gallipoli e le ambulanze del 118 che hanno soccorso due persone, ferite solo lievemente per fortuna.



La statale è provvisoriamente chiusa al traffico - avvisa Anas - in direzione di Lecce. Al momento il traffico è deviato con uscita obbligatoria al chilometro 17,2 e rientro al chilometro 16, percorrendo la viabilità di servizio. Ultimo aggiornamento: 12:16